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أخبار العالم

عرض مستمر.. ترامب يهين مراسل سي إن إن: أنت فقدت عقلك.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
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شريف سيد
وقع خلاف جديد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومراسل شبكة "سي إن إن" أثناء المؤتمر الصحفي اليوم لخلية الأزمة الأمريكية. 

بدأ الخلاف عقب توجيه مراسل الشبكة الامريكية سؤال إلى ترامب عن كيفية خروج ترامب المستمر للحديث عن مدح الجمهوريين بالتزامن مع وفاة الناس بسبب كورونا. 

أجاب ترامب بشدة على المراسل قائلا له: "أنت فقدت عقلك الذي ولدت به"، متابعا: "أنت سي إن إن، أنت الأخبار الوهمية". 

وعاد ترامب للهجوم على المراسل مرة أخرى، عقب سؤاله مرة أخرى عن إمكانية تعرضه للخداع من جانب الصينيين، ليقول له: "الرئيس السابق أوباما هو من خدعته الصين". 

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