غادة عبد الرازق: أحب تقديم أدوار الامرأة القوية

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها تحب ان تقدم أدوار الإمرأة القوية لأنها جزء من شخصيتها وهي تحب أن تعطي للمرأة حقها.
وأضافت غادة عبد الرازق، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي: "أقدم شخصية قوية في سلطانة المعز .. انا مبحبش اعمل غير المرأة القوية وهي جزء من شخصيتي .. بحب اجيب ف ادواري حق المرأة .. انا شايفة ان المسلسل هيكون اضافة ليا جديدة وغير السنين اللي فاتت".
أما عن الفترة الحالية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كوورنا قالت :" واخدين احتياطاتنا .. بنعقم المكان كله .. بس اكيد خايفة .. وانا احفادي بعداهم عني .. مش بلمسهم ولا بسلم عليهم .. انا عازلة نفسي عنهم تماما".
وتابعت :"مغيرناش حاجة في المسلسل لأننا كان عندنا الخارجي قليل .. احنا صورنا 65% من المسلسل واكيد هنفضل نصور في رمضان لأننا مش هنلحق.
"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.