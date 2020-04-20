غادة عبد الرازق: أحب تقديم أدوار الامرأة القوية

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق ، إنها تحب ان تقدم أدوار الإمرأة القوية لأنها جزء من شخصيتها وهي تحب أن تعطي للمرأة حقها.





غادة عبد الرازق ، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي: "أقدم شخصية قوية في سلطانة المعز .. انا مبحبش اعمل غير المرأة القوية وهي جزء من شخصيتي .. بحب اجيب ف ادواري حق المرأة .. انا شايفة ان المسلسل هيكون اضافة ليا جديدة وغير السنين اللي فاتت". وأضافت





أما عن الفترة الحالية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كوورنا قالت :" واخدين احتياطاتنا .. بنعقم المكان كله .. بس اكيد خايفة .. وانا احفادي بعداهم عني .. مش بلمسهم ولا بسلم عليهم .. انا عازلة نفسي عنهم تماما".





وتابعت :"مغيرناش حاجة في المسلسل لأننا كان عندنا الخارجي قليل .. احنا صورنا 65% من المسلسل واكيد هنفضل نصور في رمضان لأننا مش هنلحق.





"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق ، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.



