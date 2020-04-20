في ذكرى رحيله.. سبب وفاة الفنان إبراهيم يسري

تحل اليوم الاثنين ذكرى وفاة وميلاد الفنان إبراهيم يسري، حيث ولد يوم 20 أبريل عام 1950، ورحل عن عالمنا في ذات اليوم عام 2015، عن عمر يناهز الـ65 عامًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.





التحق بكلية التجارة ودرس بها لمدة عامين، ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية 1975، وانضم إلى مسرح الطليعة، ثم اتجه إلى التليفزيون، رغم موهبته المتميزة فإن أعماله السينمائية أقل من موهبته مثل دور الشاب العصري في فيلم "الإرهابي".



وكانت بدايته الفنية، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون في بداية الثمانينيات حيث شارك بالعديد من المسلسلات في تلك الفترة منها "أهلا بالسكان"، "المحروسة 1985"، "الشهد والدموع"، ثم عمل بعدها بالسينما، حيث كانت أول أفلامه "البريء والمشنقة" عام 1986، وشارك بنفس العام بفيلم "عودة مواطن"، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون.



