AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيله.. سبب وفاة الفنان إبراهيم يسري

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تحل اليوم الاثنين ذكرى وفاة وميلاد الفنان إبراهيم يسري، حيث ولد يوم 20 أبريل عام 1950، ورحل عن عالمنا في ذات اليوم عام 2015، عن عمر يناهز الـ65 عامًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

التحق بكلية التجارة ودرس بها لمدة عامين، ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية 1975، وانضم إلى مسرح الطليعة، ثم اتجه إلى التليفزيون، رغم موهبته المتميزة فإن أعماله السينمائية أقل من موهبته مثل دور الشاب العصري في فيلم "الإرهابي".

وكانت بدايته الفنية، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون في بداية الثمانينيات حيث شارك بالعديد من المسلسلات في تلك الفترة منها "أهلا بالسكان"، "المحروسة 1985"، "الشهد والدموع"، ثم عمل بعدها بالسينما، حيث كانت أول أفلامه "البريء والمشنقة" عام 1986، وشارك بنفس العام بفيلم "عودة مواطن"، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون.

وشارك يسري في عشرات الأعمال والتي من أبرزها "ليالي الحلمية"، و"امرأة هزت عرش مصر"، و"مرجان أحمد مرجان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسرا.. سفيرة مصر خارجيا رئيس شرف أيام القاهرة للدراما العربية بباريس

مشاهير من بلدي..محمد فريد ابن بني سويف فنان من طراز فريد

في عيد ميلاد طباخ الريس.. قصة ضرب عفاف شعيب لـ خالد زكي

قبل أيام من انطلاق دورته التاسعة.. تعرف على لجان تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

مشاهير من بلدي.. رشوان توفيق فنان بدرجة "صوفي"

ترشيحاتنا

الجنيه يصعد أمام 4 عملات.. أسعار الصرف في البنوك اليوم الاثنين 20-4-2020

ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 429 حالة

تعرف على سعر ومواصفات سيارة درة.. صور

بيعمل باي.. مذيعة تسخر من أردوغان على الهواء وتضحك بهستيريا

150 جنيها للموظفين و 80% للمتقاعدين.. تفاصيل زيادة المعاشات والعلاوة الجديدة

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الفسيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اجتماع شمل شاب بمتلازمة داون مع والدته بعد شفائه من كورونا

فسيخ ورنجة وبصل أبرزها .. أشهر أكلات شم النسيم فى مصر

بسبب كورونا.. طفل يفقد والدته وجدته بفارق 4 أيام.. ووالده يصارع الموت