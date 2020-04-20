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برلمان

ممارسة برلمانية عن بعد.. النواب يستحدث خدمات جديدة بالتابلت لمواجهة كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:45 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد
يحرص مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على أداء المهام الكاملة لأعضائه رغم التحديات والظروف التى تمر بها الدولة المصرية، في إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، والتداعيات الكثيرة على دولاب العمل في العديد من المؤسسات.

الحرص بالتدابير الوقائية 

ويأتي هذا الحرص فى ضوء التدابير والإجراءات الاحترازية الكاملة، حيث عمل على تبكير عقد الجلسات العامة غدًا الثلاثاء، لإنجاز عدد من التشريعات الهامة المرتبطة بالإجراءات التنفيذية التي عملت الدولة على اتخاذها فى خطة المواجهة، وذلك استكمالا لجهود الأعضاء بمختلف محافظات مصر منذ الأزمة على مستويات أعمال التطهير والتعقيم وأيضا التوعية والتنسيق والمساندة لكافة الإجراءات التى تستهدف صحة وسلامة الجميع، مع فاعلية للجان النوعية ذات الصلة وإصدار التوصيات اللازمة، ونقل نبض المواطنين للحكومة بشكل مستمر.

الممارسة البرلمانية عن بعد 

ودعما للإجراءات والتدابير، فى فاعلية هذا الحرص، عملت الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، في ضوء توجيهات د. علي عبد العال، رئيس المجلس، على استحداث بعض الخدمات الجديدة على نظام التابلت، والمسلم لكل الأعضاء، ويتم التنسيق والمتابعة من خلالها فيما يخص جداول الأعمال، ومشروعات القوانين ورسائل التواصل بين المجلس وجموع الأعضا، وذلك في إطار تطوير آليات وتسهيل الممارسة البرلمانية والتواصل عن بعد. 

طلبات الاتصال السياسي 

تضمنت الخدمات الجديدة اتاحة امكانية تقديم الطلبات الخاصة بقطاع الاتصال السياسي ومرفقاتها Attachments الكترونيًا، حيث تم إتاحة إمكانية تحميل المرفقات لأول مرة من خلال رابط مخصص لذلك، حيث يعمل الأعضاء علي تحميل الطلبات الخاصة بالأتصال السياسي عبر رابط مخصص لذلك، ومن ثم تقوم الأمانة العامة باستقبال الطلب واتخاذ الإجراءات المتبعة لإرسالها الى الوزارات المختصة الكترونيًا، ومتابعة الردود الواردة على طلبات الإتصال السياسي من خلال جهاز التابلت. 

الأدوات الرقابية 

كما تضمنت أيضا إتاحة امكانية تحميل أي مرفقات Attachments للأدوات الرقابية المتاح تقديمها الكترونيًا من خلال رابط مخصص لذلك، بحيث أي أداه رقابية يعمل النواب علي تقديمها لرئي المجلس لتوجيها إلي أي من أعضاء الحكومة ستكون متاحة بدلا من التقدم بشكل ورقي، وهو الأمر الذي يوفر الوقت من ناحية ودعما للإجراءات والتدابير الوقائية من نقل العدوى فى ناحية أخري.

التواصل بإدارة المجلس 

فى السياق ذاته تضمنت الخدمات الجديدة إتاحة إمكانية تقديم أي طلبات من النواب لرئيس المجلس، أو الأمين العام الكترونيا، تسهيلًا علي التواصل وتوفيرًا للوقت، ودعما لإجراءات الوقاية التى يعمل المجلس فى إطارها. 

التدابير الإضافية

يشار إلي أن الأمانة العامة للمجلس أتخذت عدد من التدابير الإضافية بشأن استئناف جلسات البرلمان غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء، حيث وضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، وكذلك تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلًا عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، مع توزيع الكمامات علي جميع المتررددين. 

التعقيم الذاتي 

وتضمنت الجهود أيضا تركيب غرف التعقيم الذاتي علي جميع أبواب المجلس والتى قامت بتوفيرها وزارة الإنتاج الحربي، بالكفاءة المطلوبة، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظًا على سلامتهم. 

مناشدة عبد العال 

كما تضمنت مناشدة من د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للأعضاء بعدم اصطحاب أي مرافقين او مندوبين بشكل استثنائي ومؤقت وذلك عدا النواب من ذوي الإعاقة، اتساقا مع الإجراءات الوقائية المشددة التي يتخذها مجلس النواب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة النواب، وبالنسبة للسائقين المصاحبين للاعضاء تضمنت الإجراءات التنبيه التنبيه عليهم بعدم ترك السيارة بقدر الإمكان طوال مدة بقائهم في المجلس حيث سيحظر انتقالهم بين قاعات وطرقات المجلس.
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