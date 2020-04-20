AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
تنفيذا للاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالعمل وفقًا لخطة محددة  بعد تطبيق قرار إقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط لمدة أسبوع وغلق جميع الطرق المؤدية لها و المعديات للحد من التجمعات خلال أعياد الربيع وشم النسيم  تم تخصيص لنش بالتعاون مع المسطحات المائية لنقل المواطنين وكبار السن والحالات الحرجة لمستشفيات عزبة البرج وراس البر.

ياتى ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، والتيسير على المقيمين بمدينة راس البر خاصة من كبار السن والحالات المرضية الحرجة.

وقام العميد اشرف الصعيدى رئيس شرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع مدير المستشفيات والوحدة المحلية براس البر، لنقل المواطنين وكبار السن والحالات الحرجة التى تتلقى العلاج بمستشفيات رأس البر وعزبة البرج.

كما شهدت رأس البر منذ أواخر الأسبوع الماضي تواجدا أمنيا مكثفا لمتابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة لمنع أى ازدحام او تجمعات للمواطنين بها والتعامل الحاسم مع أى مخالفات لتلك الإجراءات.
شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج
شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج
شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج
شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج
شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج
شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج
شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج
شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج
شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج
شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تسجيلها حالات كورونا.. إجراءات رادعة من دمياط لحماية مواطنيها

دمياط تتفادى الزحام على مكاتب البريد.. بهذه الطريقة

محافظ دمياط: منع دخول رأس البر في شم النسيم

إغلاق فندق برأس البر خالف إجراءات الوقاية من كورونا

إجراءات صارمة تجاه من يحاول دخول رأس البر في شم النسيم

كورونا ينتصر على مليون مصطاف..ماذا حدث في رأس البر بدمياط| تفاصيل

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يستقر على إلغاء مسابقات الناشئين ويعلق مصير الدوري الممتاز

الإفتاء تكشف عن مكافأة ربانية لمن يحرص على عملين في رمضان

محمد منير يكشف عن انتمائه وعائلته لـ الزمالك.. ويوجه عتابا لـ شيكابالا

صلاح محسن: محمد صلاح أبلغني برغبة ليفربول في التعاقد معي

الطريق إلى علاج لـ كورونا.. 5 أدوية تتنافس على مواجهة الفيروس اللعين

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الهند لـ 17265

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بمكياج ناعم.. شاهد سوسن بدر تخطف الأنظار في شم النسيم 2020

منذ القدم.. لماذا يتناول المصريون الفسيخ والبيض فى شم النسيم؟