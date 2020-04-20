شاهد.. تخصيص لنش لنقل المواطنين وكبار السن بين رأس البر وعزبة البرج

تنفيذا للاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالعمل وفقًا لخطة محددة بعد تطبيق قرار إقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط لمدة أسبوع وغلق جميع الطرق المؤدية لها و المعديات للحد من التجمعات خلال أعياد الربيع وشم النسيم تم تخصيص لنش بالتعاون مع المسطحات المائية لنقل المواطنين وكبار السن والحالات الحرجة لمستشفيات عزبة البرج وراس البر.





ياتى ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، والتيسير على المقيمين بمدينة راس البر خاصة من كبار السن والحالات المرضية الحرجة.



وقام العميد اشرف الصعيدى رئيس شرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع مدير المستشفيات والوحدة المحلية براس البر، لنقل المواطنين وكبار السن والحالات الحرجة التى تتلقى العلاج بمستشفيات رأس البر وعزبة البرج.





كما شهدت رأس البر منذ أواخر الأسبوع الماضي تواجدا أمنيا مكثفا لمتابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة لمنع أى ازدحام او تجمعات للمواطنين بها والتعامل الحاسم مع أى مخالفات لتلك الإجراءات.

