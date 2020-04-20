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رياضة

مفاجأة.. السعودية تستحوذ رسميا على نيو كاسل يونايتد الإنجليزي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت صحيفة التايمز البريطانية، عن استحواذ صندوق الاستثمار العام السعودي، على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

كانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن اتفاقًا تم بين صندوق الاستثمار من جانب، ومايك آشلي، مالك نيوكاسل، من ناحية أخرى، يتضمن حصول الصندوق على 80% من أسهم النادي، على أن تمتلك أماندا ستافيلي 10%، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى الأخوان روبين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، اليوم الإثنين، أن الأمر تخطى كونه مجرد اتفاق، بل وصل إلى أن صندوق الاستثمار أوفى بوعوده، وأودع 300 مليون جنيه إستيرليني في حساب آشلي.

وأشارت إلى أنه تم توقيع كل الأوراق الرسمية بين الطرفين، والاتفاق على كل البنود، في انتظار فقط أن توافق رابطة الدوري الإنجليزي على الصفقة، في إجراء روتيني لا يتطلب أكثر من مجرد وقت

يشار إلى أن آشلي يملك النادي العريق منذ عام 2007، لكنه تعرض في الآونة الأخيرة، بحسب صحيفة ديلي ميل، إلى انتقادات جماهيرية عنيفة، إذ عانى معه الفريق الأول من هبوط في المستوى، وفشل في تحقيق النتائج الإيجابية، رغم اعتياده على منصات التتويج، والمراكز المتقدمة في جدول البريميرليج.

كانت الصحيفة نفسها ألمحت إلى أن مايك آشلي، مالك نيوكاسل، يلتقي بشكل دوري، ممثلي صندوق الاستثمار السعودي، في منزله بولاية ميامي الأمريكية.
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