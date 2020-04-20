انجلترا تسجل انخفاضا حادا في حصيلة وفيات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت إنجلترا واسكتلندا وويلز اليوم الاثنين عن 450 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 16510، وسط انخفاض حاد عن المعدل المسجل للوفيات في اليوم السابق وهو 596 ونصف العدد الذي تم تأكيده في اليوم السابق لهما.





وعلى الرغم من أنه من المعروف أن الإحصاءات تنخفض بعد عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الانخفاض الحاد يزيد من الأدلة المتزايدة على أن ذروة وباء المملكة المتحدة.





وتم تشخيص ما لا يقل عن 120 ألف شخص في بريطانيا رسميًا بالفيروس منذ بدء الوباء في أواخر فبراير الماضي، وسيتم الإعلان عن المزيد في وقت لاحق اليوم.





وستنشر وزارة الصحة أيضًا بيانات مجمعة حول عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.





ويأتي ذلك كما اقترح أستاذ الطب في جامعة أكسفورد أن تفشي المملكة المتحدة ربما بلغ ذروته قبل أن يبدأ الإغلاق على الصعيد الوطني.



