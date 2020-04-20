ريال مدريد مجبر على تغيير ملعبه

مازالت النقاشات داخل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" مستمرة، من أجل عودة المنافسات من جديد بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.





وتم الاستقرار على عودة المنافسات في يونيو المقبل بدون حضور جماهيري، للحد من انتشار الفيروس بين الجماهير.





وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية إن إدارة ريال مدريد تفكر في استكمال الموسم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الخاص بفريق الرديف "كاستيا" وذلك من أجل تسريع أعمال التطوير في ملعب سانتياجو بيرنابيو.





وترى إدارة النادي الملكي إنها لن تحتاج لوجود عدد كبير من المدرجات في المباريات خاصة وإنها ستقام بدون حضور جماهيري.





ووفقا لخطة النادي فأن ملعب النادي الملكي بيرنابيو سيكون جاهز بعد الاصلاحات في شهر سبتمبر لذلك سيكون الحل هو اللعب في ملعب دي ستيفانو.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني قبل التوقف برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة.



