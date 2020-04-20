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محافظات

الجميع على قدر المسئولية .. شعار رفعه أهالى أسوان خلال شم النسيم ..صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:01 م
الشوارع خالية
الشوارع خالية
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شاذلى عبد الفتاح
وعى مستنير وتكاتف شعبى ومجتمعى ساهم فى تحقيقه أهالى محافظة أسوان اليوم الإثنين، بمختلف المدن والمراكز من خلال إلتزامهم التام والكامل بتعليمات أجهزة الدولة بعدم التجمعات والإختلاط والتواجد بمنازلهم، على الرغم من أن اليوم يتواكب مع الإحتفال بعيد شم النسيم وذلك بهدف تحقيق السيطرة على إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد رصدت كاميرا " صدى البلد " هذه الأجواء وهذا التعاون الحضارى من المواطنين من خلال خلو الشوارع والميادين والحدائق والأماكن التى كانت تشهد تجمعات خلال الفترات السابقة من تواجد أى شخص بها ليجسدوا ويسطروا ملحمة فى الروح الوطنية والعمل بروح الفريق لمواجهة هذا التحدى وهو فيروس كورونا.

ففى مركز كوم أمبو شمال أسوان شهدت مختلف أنحاوه إلتزام كامل من المواطنين بعدم التواجد فى المتنزهات والحدائق وكافة الأماكن التى كانت تشهد تجمعات وهو ما رصدة ميدانيًا كافة أجهزة الوحدة المحلية، وكذا القيادات الأمنية.

فالجميع إلتزم من أهالى كوم أمبو بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والتعلميات الصادرة من محافظ أسوان بالتشديد بمنع أى تجمعات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ضمت الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فقد خلت شواطئ قرى ومدينة كوم أمبو المطلة على نهر النيل من الجنوب ناحية كورنيش النيل جهة البيارة حتى الشمال أمام قرية سلوا من المواطنين خلال فعاليات شمالنسيم وهو ما كان واقعيًا أيضًا سواء فى البر الشرقى والبر الغربى ناحية قرية فارس.

فكان الإلتزام الكامل بالتواجد فى المنازل وعدم الزحف للشواطئ هو الشعار السائد اليوم تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء لمنع الزحام ومجابهة فيروس كورونا حرصًا على سلامتهم ولمنع الإختلاط .

وبالتوازى مع ذلك تم تعليق العمل بجميع محلات كوم أمبو ، وكذلك وقف حركة سير السيارات الأجرة واللنشات والعبارات العامة والخاصة، وقدمت الأجهزة المختلفة الشكر لجميع أهالى كوم أمبو على هذا الدور الوطنى ليثبت الجميع على أنه على قدر المسئولية وإعلاء المصلحة العامة لوطننا الغالى مصر حتى تمر هذه الأزمة على خير وسلام.

واقرأ أيضًا:

الجميع على قدر المسئولية .. شعار رفعه أهالى أسوان خلال شم النسيم ..صور
الجميع على قدر المسئولية .. شعار رفعه أهالى أسوان خلال شم النسيم ..صور
الجميع على قدر المسئولية .. شعار رفعه أهالى أسوان خلال شم النسيم ..صور
الجميع على قدر المسئولية .. شعار رفعه أهالى أسوان خلال شم النسيم ..صور
الجميع على قدر المسئولية .. شعار رفعه أهالى أسوان خلال شم النسيم ..صور
الجميع على قدر المسئولية .. شعار رفعه أهالى أسوان خلال شم النسيم ..صور
الجميع على قدر المسئولية .. شعار رفعه أهالى أسوان خلال شم النسيم ..صور
الجميع على قدر المسئولية .. شعار رفعه أهالى أسوان خلال شم النسيم ..صور
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