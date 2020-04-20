أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

يعتبر الجهاز المناعي عبارة عن شبكة من الخلايا والأعضاء والبروتينات والأجسام المضادة التي تعمل على حمايتك من البكتيريا والفيروسات والطفيليات، ولا يعمل فقط عندما نشعر بالمرض، وهناك جزءان رئيسيان بالجهاز المناعى، الاستجابة الفطرية والاستجابة المكتسبة.





لذا قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الفيسبوك، أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا.





الوصفة:

عسل أبيض

حبة سوداء(حبة بركة)

كركم





الخطوات :

خلط هذه المكونات واخذ معلقة من هذه الوصفة يوميًا صباحًا ومساءً.