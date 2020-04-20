خدمات نقل الدم القومي: هناك نقص بالدم من 15 إلى 20% ..فيديو

أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومي، أن هناك قلة وعي في مصر تجاه التبرع بالدم، وأن هذه المشكلة تواجه العالم كله.









وأضاف سراج الدين، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "٩٠ دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه أصبح هناك خوف من المواطنين بالتواجد داخل أي منشأة طبية، وهو أمر طبيعي موجود في العالم.









وتابع مدير عام خدمات نقل الدم القومي، أن أزمة كورونا الموجودة في العالم جعلتنا ننسى أزمة التبرع الدم، مؤكدا أن هناك نقصا في الدم من 15 إلى 20%.









وأشار الدكتور إيهاب سراج الدين، إلى أن التبرع يكون عن طريق سيارات التبرع بالدم، مؤكدًا أن هناك تعقيم للسيارات بصورة مستمرة بالإضافة إلى تعقيم الكراسي بعد كل متبرع.







