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رياضة

شريف إكرامي: عبدالله السعيد مش ابن الأهلي وتوقيعه للزمالك أمر طبيعي..فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:59 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تفاوض عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، مع نادي الزمالك خلال تواجده في صفوف النادي الأهلي، كان شيئًا طبيعيًا.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عبدالله السعيد جاء الأهلي وكان لاعبًا في صفوف النادي الإسماعيلي.

وتابع: "عبدالله السعيد مش ابن النادي الأهلي لذلك مفاوضاته مع الزمالك لم تكن صادمة بالنسبة لي ولعبدالله، أما دخول الزمالك في مفاوضات معي أو مع حسام عاشور مختلف تمامًا فنحن أبناء النادي الأهلي منذ الصغر وصعدنا من قطاع الناشئين".

وكان بيراميدز قد توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم والذي انتقل رسميا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعلن شريف اكرامي حار مرمي الاهلي الرحيل عن القلعه الحمراء فى نهاية الموسم الحالي لعدم المشاركة كثيرا مع الفريق .


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