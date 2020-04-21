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رياضة

محمد صلاح: الزمالك أكبر الخاسرين من توقف النشاط.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:21 ص
جانب من لقاء الزمالك
جانب من لقاء الزمالك والترجي التونسي
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حسن العمدة
قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن الفارس الأبيض هو أكبر الخاسرين من توقف النشاط الرياضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محمد صلاح ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك هو أكبر الخاسرين من توقف النشاط، خاصة أن الفريق الأبيض قد وصل لـ"قمة فورمته" وتمكن من حصد بطولتين فى أسبوع.

وأشار محمد صلاح، إلى أنه يتمنى أن يلتقى الأهلى والزمالك، فى نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا، حتى تستعيد الكرة المصرية ذكرياتها الجميلة بتأهل قطبيها إلى النهائيات القارية سويا.

وتوج الزمالك ببطولتي السوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي والسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بطل إفريقيا آخر نسختين .

ويشار إلى أن محمد صلاح عمل في مجال التدريب فور اعتزاله اللعب، وكانت البداية مع نادي الزمالك مساعد مدرب عام 1996 و 1999 و 2002-2005 و 2014 و مدير فني للفريق الأول لنادى الزمالك عام 2005 و 2014-2015 و مدير فني لناشئي الزمالك 20 عاما، عام 2006-2009 .
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