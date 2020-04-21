بعد الكورونا.. 1500 فيروس قاتل في مختبر ووهان الصيني

لا زال الجميع يتساءل عن نشأة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم وأصاب اكثر من 2 مليون شخص ، وأشارت أصابع الى الاتهام إلى مختبر معمل ووهان الصيني .
ويقع مختبر ووهان الصيني على بعد 10 أميال فقط من سوق ووهان الذي يعد المحطة الأولى لتفشي فيروس كورونا قبل انتشاره في العالم .
وكشفت قناة العربية حسب مصادرها أن المختبر يحوي أكثر من 1500 فيروس قاتل وخطير للغاية .
ونشأ المختبر في عام 2003 في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس سارس وهو الأول من نوعه في الصين والأكثر خطورة وبلغت تكلفته 44 مليون دولار.
وأجرى العلماء في المختبر الصيني بعض التجارب خلال السنوات الماضية على الخفافيش و الأمراض والفيروسات التي تحملها، وصنفت الصحف الصينية المختبر وهو حامل الطائرات لعلم الفيروسات وقادر على مواجهة الأمراض التى تواجه البشر .
وحسب مصادر القناة فإن المختبر يعانى من نقص الفنيين والكوادر القادرين علي مواجهة الأزمات وذلك هو سبب انتشار فيروس كورونا وتسرب عن طريق الخطأ.