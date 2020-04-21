بعد الكورونا.. 1500 فيروس قاتل في مختبر ووهان الصيني

لا زال الجميع يتساءل عن

وصنفت الصحف الصينية المختبر وهو حامل الطائرات ل علم الفيروسات وقادر

مواجهة

التى تواجه البشر .

وأجرى العلماء في المختبر الصيني بعض التجارب خلال السنوات الماضية على الخفافيش و الأمراض والفيروسات التي تحملها،علىالأمراض