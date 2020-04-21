تطور مفاجئ في مستقبل جاريث بيل مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطور مفاجئ في ملف مستقبل لاعب فريق ريال مدريد، جاريث بيل، مع النادي الإسباني.





وسبق أن ارتبط اللاعب الويلزي بخطوة الرحيل عن النادي الملكي، في مواسم انتقالية سابقة.





وكان بيل قريبًا بالفعل من مغادرة سانتياجو برنابيو والانتقال إلى نادِ صيني، في الصيف الماضي، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.





ولم تتوقف التكهنات حول مستقبل جاريث بيل على الرغم من ذلك، بل تزايدت طوال الموسم الحالي بسبب تهميشه من قِبل المدرب زين الدين زيدان.





ولكن صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن جاريث بيل سيظل مع ريال مدريد ولن يغادر النادي الإسباني، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.





وأفادت أن إدارة اللوس بلانكوس أخبرت بيل بالفعل إنه سيظل مع الفريق، ولا توجد خطة بشأن الاستغناء عن خدماته.





وأشارت إلى إن السبب في ذلك يعود إلى عدم قدرة ريال مدريد على حسم صفقة شراء جلاكتيكوس جديد بسبب نقص الأموال في النادي نتيجة توقف النشاط الرياضي إثر تفشي فيروس كورونا.





ليس هذا فقط، بل أن ريال مدريد يعاني ماليًا بسبب خطة إعادة تطوير الاستاد والتي تبلغ تكلفته 500 مليون جنيه إسترليني.





وأوضحت أيضًا إنه لا يوجد أي نادِ في العالم في الوقت الحالي سيكون قادرًا على تكلفة صفقة جاريث بيل، خاصة أن أجره الأسبوعي يصل إلى 650 ألف جنيه إسترليني.





ودفعت كل تلك العوامل مسؤولي ريال مدريد إلى اتخاذ قرار بالإبقاء على جاريث بيل، على الرغم من علاقته السيئة مع زيدان.