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رياضة

ريال مدريد بوابة ساديو ماني الوحيدة للخروج من ليفربول.. تفاصيل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:14 ص
زيدان وماني
زيدان وماني
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نجم فريق ليفربول ساديو ماني لا ينوي الرحيل عن النادي الإنجليزي إلا إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، دون سواه.

وسبق أن أبدى النادي الملكي رغبته في الحصول على خدمات ماني، وتحديدًا في صيف 2018، ولكن تلك الخطوة لم تتم في النهاية ووقع اللاعب على عقد جديد حتى عام 2023.

ورغم ذلك، فإن التكهنات حول مستقبل ماني في الأنفيلد عادت من جديد مؤخرًا، عندما ذكرت تقارير صحفية أن المدرب زين الدين زيدان جدد اهتمامه بضم السنغالي في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وحسب مجلة "فرانس فوتبول" العالمية، فإن ريال مدريد هو الوجهة المفضلة لساديو ماني.

وأشارت إلى إن ماني لا يخطط لمغادرة ليفربول إلا للانتقال إلى ريال مدريد فقط، وليس لأي نادِ آخر.

وأكدت المجلة أن هناك اهتمامها متبادلا بين زيدان وماني.

وأفادت أن إدارة ليفربول لا يفكر على الإطلاق في الاستغناء عن خدمات ماني، ولكن إذا حدث تفاوض فإن مسؤولي بطل أوروبا يحددون سعر بيعه بـ 150 مليون يورو.

ووفقًا للمجلة ذاتها، فإن شروط انتقال ماني إلى ريال مدريد، رغم أنها خطوة مستبعدة في الوقت الحالي، إلا أنها مستوفاة على المستوى الرياضي والتسويقي خاصة أن ليفربول لن يوافق على رحيله إلى أي منافس محلي.

وأردفت إنه من الممكن أن يرغب باريس سان جيرمان في ضم ماني، ولكن يمكن القول أن الحلم الكبير بالنسبة للاعب نفسه هو ارتداء قميص ريال مدريد يومًا ما خلال مسيرته المهنية.
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