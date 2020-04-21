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برلمان

برلماني: نشر ثقافة التبرع في القرى والنجوع ضرورة لمواجهة أزمة بنوك الدم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:06 ص
التبرع بالدم
التبرع بالدم
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فريدة محمد
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه مع انتشار كورونا ظهرت أزمة نقص كميات الدم فى مراكز التبرع به وتجميعه، بسبب تراجع الإقبال على التبرع بصورة ملحوظة ما قد يتسبب فى نقص كبير بمخزون الدم. 

وأوضح مشهور في بيان، الثلاثاء، أن التراجع الكبير في معدلات التبرع بالدم من قبل المواطنين ترجع إلى خوفهم من خطر الإصابة بالفيروس، رغم تأكيدات المسئولين على التبرع باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تمنع ذلك، وكذلك توقف حملات التبرع بالدم من المتطوعين بالقري في المساجد بعد غلقها، كما تأثرت حركة التبرعات بحظر التجول الليلي الذي تفرضه الحكومة، وهو ما أدى إلى قلة المخزون في بنوك الدم، وحدوث أزمة شديدة فى بنوك الدم وهذا يهدد حياة الكثير، وهناك فئات كثيرة من المرضى حياتها مرهونة بكيس دم.

وأكد النائب على ضرورة الإقبال على التبرع بالدم في أقرب مراكز أو وحدات متنقلة، وأن تنتشر عربات جمع الدم في محافظات مصر وقراها وعدم التركيز على القاهرة الكبرى، مع التوعية بوسائل الإعلام المختلفة ونشر ثقافة التبرع بالدم بالقرى والنجوع.
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