للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
أخبار العالم

اتفاق تجاري أمريكي صيني يدفع أسعار النفط للارتفاع

هاجر رزق

أفادت وكالة رويترز بارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما وضع مسؤولون أمريكيون وصينيون إطارا لاتفاق تجاري، قلل المخاوف من أن تؤثر الرسوم الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7% إلى 66.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.75% إلى 61.96 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد صعدا بنسبة 8.9% و7.7% على التوالي في الأسبوع السابق على خلفية العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا.

وقالت شركة هايتونغ للأوراق المالية في مذكرة إن توقعات السوق تحسنت مع تراجع التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما خفف المخاوف بشأن فائض المعروض من النفط الخام الذي دفع الأسعار إلى الانخفاض في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت، أول أمس الأحد، بأن كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين توصلوا إلى "إطار عمل جوهري للغاية" لاتفاق تجاري في كوالالمبور، والذي من شأنه أن يسمح للرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينغ بمناقشة التعاون التجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضاف أن الإطار من شأنه تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 100% على السلع الصينية، وتحقيق تأجيل ضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية.

