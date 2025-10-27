الجامعة العربية تشارك في اجتماع رفيع المستوى لتنفيذ حل الدولتين بالرياض

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد برئاسة السفير الدكتور فائد مُصطفى، الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة، في إجتماع تنسيقي رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حلّ الدولتين، والذي استضافته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد بيان صادر عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة) أن الاجتماع، الذي عُقد برئاسة مُشتركة بين المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي والنرويج، تناول مُناقشة سُبل ترجمة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين إلى خطوات عملية وإجراءات ملموسة تُسهم في تعزيز فرص تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاجتماع بحث سُبُل دعم السُلطة الفلسطينية والجهود الانسانية في قطاع غزة بهدف الوصول إلى السلام المُستدام القائم على رؤية حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.