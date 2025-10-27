قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجامعة العربية تشارك في اجتماع رفيع المستوى لتنفيذ حل الدولتين بالرياض

السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد  برئاسة السفير الدكتور فائد مُصطفى، الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة، في إجتماع تنسيقي رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حلّ الدولتين، والذي استضافته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد بيان صادر عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة) أن الاجتماع، الذي عُقد برئاسة مُشتركة بين المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي والنرويج، تناول مُناقشة سُبل ترجمة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين إلى خطوات عملية وإجراءات ملموسة تُسهم في تعزيز فرص تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاجتماع بحث سُبُل دعم السُلطة الفلسطينية والجهود الانسانية في قطاع غزة بهدف الوصول إلى السلام المُستدام القائم على رؤية حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

