الباقيات الصالحات تُنهي اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم

أنهت جمعية الباقيات الصالحات -لمؤسستها الدكتورة عبلة الكحلاوي- عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي اختبارات حفظ القرآن الكريم لأبنائها المشاركين في حلقات التحفيظ التى يقوم على ادارتها قطاع تحفيظ القران الكريم بالجمعية وكذلك لحافظي القرآن من خارج الجمعية، وذلك في إطار الاستعدادات لتكريم الحافظين والمتميزين خلال الاحتفالية السنوية التي تنظمها الجمعية في ليلة القدر المباركة.

خضع المشاركون لتقييم دقيق في الحفظ وأحكام التجويد وجودة التلاوة، وسط إقبال كبير من الأطفال والشباب وكانت الجمعية قد شكّلت لجان التحكيم من قامات علمية أزهرية رفيعة تضم نخبة من علماء وقراء القرآن الكريم، من بينهم فضيلة الشيخ أحمد منصور عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف وشيخ مقرأتي الجامع الأزهر والسيدة زينب، إلى جانب عدد من كبار المحفظين والمتخصصين في علوم القرآن الكريم، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموضوعية في تقييم المتسابقين.

واشارت الجمعية فى بيان لها ان هذه الفعالية تاتي ضمن برنامج الأنشطة الرمضانية المتنوعة التي تنظمها الباقيات الصالحات خلال الشهر الفضيل، مستهدفة نشر ثقافة الارتباط بالقرآن الكريم، إلى جانب استمرار جهود الجمعية في رعاية كبار السن ومرضى الزهايمر وتقديم خدماتها المجتمعية المتكاملة

واوضحت الجمعية ان الفاعلية تعكس ارتباطًا أصيلًا بالرسالة التي أرستها مؤسسة الباقيات الصالحات الداعية الاسلامية الدكتور عبلة الكحلاوي، التي كرّست جانبًا كبيرًا من مسيرتها لخدمة القرآن الكريم وتعليمه للأجيال. فقد آمنت بأن غرس القيم القرآنية في نفوس الأطفال والشباب هو الأساس في إعداد جيل واعٍ ومستنير يحمل رسالة الخير والإصلاح في المجتمع.

ويُعد قطاع تحفيظ القرآن الكريم في الجمعية أحد الركائز الأساسية في منظومة عمل الجمعية، حيث يعمل القطاع على تعليم كتاب الله لاكثر من 350 من النشء والشباب من خلال حلقات تحفيظ منتظمة يشرف عليها نخبة من المحفظين المتخصصين في علوم القرآن وأحكام التلاوة والتجويد، إلى جانب تنظيم المسابقات الدورية والاختبارات التحفيزية التي تشجع المشاركين على إتقان الحفظ وتحسين الأداء.