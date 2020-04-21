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الري: أطلقنا الحملة القومية لإنقاذ النيل ونفذنا أكثر من 268 ألف عملية إزالة.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:46 ص
المهندس محمد السباعى،
المهندس محمد السباعى، المتحدث بإسم وزارة الموارد المائية وال
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هاجر إبراهيم

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث بإسم وزارة الموارد المائية والرى، إن وزارة الرى أطلقت الحملة القومية لإنقاذ النيل، مشيرا إلى أنه ليس على النيل فقط بل على كافة المجارى المائية التى تقدر بحوالى 55 ألف كيلو متر طولى ما بين سلع ومصارف مجرى النيل الرئيسي.


وأضاف "السباعى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى هذ الأسبوع تخطت وزارة الرى حوالى 268 ألف عملية إزالة، موضحا أنه بنهر النيل فقط تم التخطى 52 ألف و700 إزالة فى ظل ان كل يوم يكون هناك إزالة جديدة.


وأفاد أنه كل يوم هناك إزالات جديدة أقربها إزالة مبنيين ضخمين فى محافظة المنيا فى وجود المحافظ، لافتا إلى أنه هناك رغبة حقيقة لكل جهات الدولة بإزالة جميع التعديات على قصورها. 


وناشد المواطنين بعدم التعدى على المجارى المائية بأى شكل من الأشكال، مضيفا أنه سيتم تطبيق القانون لهم خلال الفترة القادمة والحالية.


ولفت إلى أن المجارى المائية هى لصالح المواطن فى مصر من أجل القدرة على توصيل المياه فى ظل محدودية الموارد المائية، مؤكدا أنه بتلك الفترة هناك حرص شديد من أجهزة وزارة الرى والصرف على الانتهاء من الإزالات من أجل توفير موسم الإحتياجات للإستخدامات الزراعية أو غيرها.

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