سحب المزن الركامية الضخمة تضرب السعودية.. تفاصيل

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبقى الحالة المطرية الربيعية اليوم نشطة.
وقال: متوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاء من مناطق والرياض والشرقية والقصيم وحائل ونجران ورفحاء وما حولها، وربما مرتفعات وجازان.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تتشكل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبرد، وهي في الوقت نفسه محملة برياح هابطة مثيرة للغبار، وقد تكون شديدة، شمال منطقة الرياض قد يكون له النصيب الأوفر".