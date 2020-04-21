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أخبار البلد

285 مواطنا عراقيا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:07 م
الخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية
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نورهان خفاجي
غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها الخطوط الجوية العراقية، لعودة نحو 285 مواطنا عراقيا من العالقين داخل مصر، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية ومعظم دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد. 

قالت مصادر مطلعه، إنه تم إنهاء إجراءات سفر الركاب العراقيين على متن الرحلة رقم IA102، والمتجهة إلى بغداد، من خلال مبنى الركاب رقم 1 بالمطار. 

 وقام مسئولي المطار بالتعامل مع الطائرة فور وصولها وتجهيزها بعد أن جرى تعقيمها طبقا للإجراءات الإحترازية المعمول بها فى المطارات لمنع انتشار وباء كورونا وفقا للخطة التى وضعتها وزارة الطيران تنفيذا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية  

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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