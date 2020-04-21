AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كيلو اللحمة بـ65 جنيها..ننشر أسعار اللحوم والدواجن بمنافذ وزارة الزراعة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:47 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
طرحت منافذ وزارة الزراعة تخفيضات علي جميع المنتجات استعدادا لرمضان ، كما وفرت الوزارة منافذ متنقلة لتصل إلي جميع المحافظات علي مستوى الجمهورية. 


وفي هذا الصدد، يقول أحمد فتحي مدير تسويق منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة طرحت ياميش رمضان وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بتخفيضات تتراوح من ٢٠ لـ ٣٠ % ، وذلك استعدادا لقدوم شهر رمضان .

وأضاف " فتحي" في تصريحات ل " صدى البلد" أن سعر كيلو اللحم البرازيلى ٦٥ جنيه ، وكيلو الكبدة الطازجة ب ١٠٥ جنيه ، والبرازيلى ب ٦٠ جنيه .

وأشار إلي أن كيلو اللحم المفروم البرازيلي والسوداني ب ٦٠ جنيه ، وكذلك متوفر اللحم الاستيك وجميع أنواع اللحوم. 

وأوضح " مدير تسويق منافذ وزارة الزراعة " أن الدواجن المتوفرة بالمنافذ مجمدة ويصل سعر كيلو الفراخ إلي ٣٢ جنيه ، والوراك ٣٢ جنيها، أما كيلو البانيه ٦٥ جنيها، والكبد والقوانص ٢٨ جنيها، والشيش طاووق بـ٧٠ جنيها، منوها إلى أن طبق السمان ٢ قطعة بـ٢٨ جنيها، والحمام ب ٣٥ جنيه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الزراعة تستعد لشهر رمضان: توفير جميع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة.. استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين و55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة

أسعار ياميش رمضان 2020 في المجمعات الاستهلاكية.. البلح 11 جنيها

إقبال متوسط على ياميش رمضان بسبب فيروس كورونا

التين بـ 25 جنيها والبلح بـ 11.. ياميش رمضان بأسعار مخفضة في هذه المنافذ

ياميش رمضان بأسعار مخفضة في هذه المنافذ

شاهد الأسعار.. الزراعة تطرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ25%

ترشيحاتنا

شيل إيدك من جيبك.. تصرف غير لائق من رئيس الوزراء الفلسطيني على الهواء ..شاهد

القوات المسلحة: تدمير ١٠ فتحات أنفاق وضبط ٣١٨ بندقية و ٣.٥ مليون قرص مخدر

الصحة العالمية تحذر العالم: الأسوأ بسبب كورونا لم يأت بعد

الصحة: أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

بعد وفاة مدرس بكورونا.. إغلاق معهد أزهري في سوهاج

عصر الاحتراف.. شوبير يكشف مصير انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

AdvertisementS

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

رزق المصريين.. بدء إنتاج الغاز الطبيعى من بئرين جديدين بالبحر المتوسط

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

الصابون أفضل.. الصحة تحذر من الإفراط فى استخدام الكحول.. فيديو

هل ينجح افيجان في علاج كورونا؟ .. القومي للبحوث يعلن أخبارا مبشرة للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا تبهر متابعيها بممارسة اليوجا في الحجر المنزلي

عاش هنا يوثق علاقة والد سيد مكاوى بفقد بصره.. عمله مسحراتى تسبب فى الهجوم عليه.. والليلة الكبيرة سبب زواجه من محبوبته

بسبب وباء كورونا.. شاب ثلاثيني يضطر لخلع ضرسه بنفسه باستخدام كماشة