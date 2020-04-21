كيلو اللحمة بـ65 جنيها..ننشر أسعار اللحوم والدواجن بمنافذ وزارة الزراعة

طرحت منافذ وزارة الزراعة تخفيضات علي جميع المنتجات استعدادا لرمضان ، كما وفرت الوزارة منافذ متنقلة لتصل إلي جميع المحافظات علي مستوى الجمهورية.









وفي هذا الصدد، يقول أحمد فتحي مدير تسويق منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة طرحت ياميش رمضان وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بتخفيضات تتراوح من ٢٠ لـ ٣٠ % ، وذلك استعدادا لقدوم شهر رمضان .





وأضاف " فتحي" في تصريحات ل " صدى البلد" أن سعر كيلو اللحم البرازيلى ٦٥ جنيه ، وكيلو الكبدة الطازجة ب ١٠٥ جنيه ، والبرازيلى ب ٦٠ جنيه .





وأشار إلي أن كيلو اللحم المفروم البرازيلي والسوداني ب ٦٠ جنيه ، وكذلك متوفر اللحم الاستيك وجميع أنواع اللحوم.



