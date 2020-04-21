AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:36 م
محاظ القاهرة
محاظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجاء نص البرقية: "في ذكري تحرير سيناء الارض الغالية علي كل مصري يشرفني ويسعدني ان اتقدم باسمي واسم أبناء محافظة القاهرة وقياداتها السياسية والتنفيذية والشعبية بالتهنئة بهذه المناسبة التاريخية الي تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على ارض الفيروز سيناء داعيين المولي العلي القديرأن يسدد على طريق الحق والخير والعدل خطاهم وأن يحقق لشعب مصر العظيم ما يتطلع اليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما بعث المحافظ برقية تهنئة بهذه المناسبة العظيمة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الفريق اول محمد احمد زكى وزير الدفاع، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة 
القوات المسلحة.

وجاء فيها: في هذه المناسبة الغالية التي تعبر عن الإعزاز والفخر بقواتها المسلحة العظيمة أتقدم لكم بخالص التهنئة املا من المولى سبحانه أن يحقق لشعبنا العظيم ها يصبو اليه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة يهنئ الرئيس بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

فودة يهنئ رئيس الجمهورية وأبناء جنوب سيناء بذكرى ليلة النصف من شعبان

محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

ترشيحاتنا

مجانية وبدون أدوية .. هاني الناظر يكشف عن طريقة لمحاربة فيروس كورونا

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

مفاجأة.. الجلوس في الشمس يحميك من الإصابة بفيروس كورونا

الصحة: أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

أخصائي أمراض باطنة: هناك أمران لا ثالث لهما للقضاء على فيروس كورونا.. فيديو

داعية يكشف عن سورة دواء في زمن كورونا

AdvertisementS

قرار من النيابة العامة بشأن اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

وزير المالية: 363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الميزانية الجديدة

بعد القبض عليها.. جامعة القاهرة توضح موقفها من التحقيق مع حنين حسام

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية مطرزة.. شاهد ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل

بإطلالة رياضية.. يارا تبهر متابعيها بممارسة اليوجا في الحجر المنزلي