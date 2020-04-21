محافظ القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء





وجاء نص البرقية: "في ذكري تحرير سيناء الارض الغالية علي كل مصري يشرفني ويسعدني ان اتقدم باسمي واسم أبناء م حافظة القاهرة وقياداتها السياسية والتنفيذية والشعبية بالتهنئة بهذه المناسبة التاريخية الي تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على ارض الفيروز سيناء داعيين المولي العلي القدير أن يسدد على طريق الحق والخير والعدل خطاهم وأن يحقق لشعب مصر العظيم ما يتطلع اليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".





كما بعث المحافظ برقية تهنئة بهذه المناسبة العظيمة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الفريق اول محمد احمد زكى وزير الدفاع، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة

القوات المسلحة.





وجاء فيها: في هذه المناسبة الغالية التي تعبر عن الإعزاز والفخر بقواتها المسلحة العظيمة أتقدم لكم بخالص التهنئة املا من المولى سبحانه أن يحقق لشعبنا العظيم ها يصبو اليه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.