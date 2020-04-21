AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس النواب يطمئن المصريين: الدولة مستعدة لكل سيناريوهات كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:39 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
Advertisements
محمود فايد
طمأن  د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب،جميع المواطنين بأن الدولة تبذل قصارى جهدها في سبيل مكافحة هذا فيروس كورونا.  

جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، حيث  قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، كما تم تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلًا عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، مع توزيع الكمامات علي جميع المترددين، مع تركيب غرف التعقيم الذاتي علي جميع أبواب  المجلس  والتى قامت بتوفيرها وزارة الإنتاج الحربي، بالكفاءة المطلوبة، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وأكد عبدالعال علي أن الدولة المصرية  تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وتحمي حياتهم.. وأنها تستعد استعدادًا كاملًا لكافة السيناريوهات المحتملة.

وتضمنت رسالة الطمأنة من عبدالعال بقوله:"أرجو أن يهدأ الجميع، وأن يلتزم بكافة التعليمات التي تصدرها الدولة، حتى نعبر جميعًا هذه الأزمة بنجاح إن شاء الله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يستكمل استعداداته للجلسات القادمة بتركيب غرف التعقيم الذاتي على أبوابه

صناعة وطنية فائقة.. البرلمان يشكر الإنتاج الحربي علي وحدات التعقيم الذاتي..صور

مسافات آمنة وغرف تعقيم ذاتي وكمامات مجانية.. إجراءات وقائية مشددة من البرلمان ضد كورونا

تحصين نيابي.. غرف تعقيم ذاتي وكمامات مجانية ومسافات آمنة بأروقة النواب قبل جلسة الثلاثاء لحسم قوانين دعم البيئة التشريعية لمواجهة كورونا.. وعبد العال يشكر الإنتاج الحربي

ممارسة برلمانية عن بعد.. النواب يستحدث خدمات جديدة بالتابلت لمواجهة كورونا

قبل بدء الجلسة العامة.. البرلمان يفرض عدة إجراءات لحماية أعضائه من الوباء

ترشيحاتنا

غاب عن حدث سنوي مهم.. حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2020.. فيديو

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

شوبير يكشف مصير رمضان صبحي مع الأهلي

بعد حثهم على تربيتها في المنازل.. الصين تتخذ إجراءً جديدا بشأن الفئران

AdvertisementS

قرار من النيابة العامة بشأن اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

وزير المالية: 363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الميزانية الجديدة

بعد القبض عليها.. جامعة القاهرة توضح موقفها من التحقيق مع حنين حسام

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية مطرزة.. شاهد ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل

بإطلالة رياضية.. يارا تبهر متابعيها بممارسة اليوجا في الحجر المنزلي