رئيس النواب يطمئن المصريين: الدولة مستعدة لكل سيناريوهات كورونا

طمأن د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب،جميع المواطنين بأن الدولة تبذل قصارى جهدها في سبيل مكافحة هذا فيروس كورونا.





جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، حيث قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، كما تم تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلًا عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، مع توزيع الكمامات علي جميع المترددين، مع تركيب غرف التعقيم الذاتي علي جميع أبواب المجلس والتى قامت بتوفيرها وزارة الإنتاج الحربي، بالكفاءة المطلوبة، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظًا على سلامتهم.





وأكد عبدالعال علي أن الدولة المصرية تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وتحمي حياتهم.. وأنها تستعد استعدادًا كاملًا لكافة السيناريوهات المحتملة.





وتضمنت رسالة الطمأنة من عبدالعال بقوله:"أرجو أن يهدأ الجميع، وأن يلتزم بكافة التعليمات التي تصدرها الدولة، حتى نعبر جميعًا هذه الأزمة بنجاح إن شاء الله".