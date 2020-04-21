AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رغم كورونا.. الأطباء يرقصون مع back street boys احتفالا بمرور 27 عاما على تأسيس الفريق

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:31 م
back street boys
back street boys
Advertisements
شروق ابراهيم
احتفل فريق backstreet boys  الشهير بمرور 27 عاما على تأسيسه، ولكن الاحتفالية هذا العام حملت الطابع الإنساني بمشاركتهم هذا الحدث المهم مع القطاع الطبي في المستشفيات الأمريكية.
 
ونشر فريق Backstreet boys عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، فيديو له أثناء قيام الأطباء والعاملين في المستشفى بالرقص على أشهر أغاني الفريق الغنائي الشهير وهم يرتدون الكمامات.

فيما ظهر اعضاء فريق Backstreet boys في الفيديو وهم يشاهدون وصلات الرقص في بث حي من المستشفيات كنوع من تخقيق الاعباء النفسية على الاطباء والمرضى.

باك ستريت بويز  فرقة بوب موسيقية أمريكية، تأسست في مدينة أورلاندو، فلوريدا سنة 1993. تتكون الفرقة من أي جي مكلين، هاوي دورو، نيك كارتر، كيفن ريتشاردسون، براين ليتريل.

تمتعت الفرقة بنجاحِ هائلِ في النصف الأخير من التسعينياتِ وبداية الألفينات، وحازت 12 من أغانيها على المرتبة الأولى في الولايات المتّحدةَ ولمدة تفوق 40 أسبوعا ،و في المملكة المتحدة حصلت 16 من أغانيهم على المركز الأول في سباق ترتيب الأغاني، كما أن الفرقة حازت على جوائز عديدة من أبرزها جائزة غرامي، وباعت أكثر من 120 مليون نسخة ألبومِ حول العالم، مما جعل الفريق صاحب الألبومات الأعلى مبيعات على مدى التاريخ. كما أن ألبوم "Millenium" الذي أطلقته الفرقة سنة 1999 هو حامل لقب ثاني ألبومات البوب الأكثر مبيعا عبر التاريخ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة عشرين سنة على تأسيسها.. مجموعة ''الفناير'' تبهر جماهير الأولمبية الفرنسية

مصر تتصدر قائمة معدل النمو العالمي لأغاني البوب الكوري.. تفاصيل

أول فرقة موسيقى يابانية تتصدر الأكثر مبيعا فى العالم عام 2019

بسبب كورونا.. ماريا كاري وبيلي ايليش تقدمان حفلا غنائيا من المنزل

بيلي ايليش تخترق الاحترازات الوقائية لكورونا .. تفاصيل

بسبب وباء كورونا.. Backstreet Boys يغنون من منازلهم

ترشيحاتنا

لازم تبقى عبرة.. السوشيال ميديا يشتعل بالتعليقات عن حنين حسام بعد القبض عليها

الأعلى قراءة.. صور مسربة لمذيعة الجزيرة أثناء شرب الخمور والحشيش.. وتعليق درة على ارتباطها برجل أعمال

إنجاز ضخم.. شبكة CNN العالمية تستعرض مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

غاب عن حدث سنوي مهم.. حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

بعد حثهم على تربيتها في المنازل.. الصين تتخذ إجراءً جديدا بشأن الفئران

بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل

AdvertisementS

قرار من النيابة العامة بشأن اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

بعد القبض عليها.. جامعة القاهرة توضح موقفها من التحقيق مع حنين حسام

تقرير بريطاني : تعاليم الإسلام تساعد المسلمين على الوقاية من كورونا

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. ريهام حجاج تتألق بإطلالة عصرية

بعباية مطرزة.. شاهد ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل