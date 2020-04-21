رغم كورونا.. الأطباء يرقصون مع back street boys احتفالا بمرور 27 عاما على تأسيس الفريق

احتفل فريق backstreet boys الشهير بمرور 27 عاما على تأسيسه، ولكن الاحتفالية هذا العام حملت الطابع الإنساني بمشاركتهم هذا الحدث المهم مع القطاع الطبي في المستشفيات الأمريكية.

ونشر فريق Backstreet boys عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، فيديو له أثناء قيام الأطباء والعاملين في المستشفى بالرقص على أشهر أغاني الفريق الغنائي الشهير وهم يرتدون الكمامات.









باك ستريت بويز فرقة بوب موسيقية أمريكية، تأسست في مدينة أورلاندو، فلوريدا سنة 1993. تتكون الفرقة من أي جي مكلين، هاوي دورو، نيك كارتر، كيفن ريتشاردسون، براين ليتريل.





تمتعت الفرقة بنجاحِ هائلِ في النصف الأخير من التسعينياتِ وبداية الألفينات، وحازت 12 من أغانيها على المرتبة الأولى في الولايات المتّحدةَ ولمدة تفوق 40 أسبوعا ،و في المملكة المتحدة حصلت 16 من أغانيهم على المركز الأول في سباق ترتيب الأغاني، كما أن الفرقة حازت على جوائز عديدة من أبرزها جائزة غرامي، وباعت أكثر من 120 مليون نسخة ألبومِ حول العالم، مما جعل الفريق صاحب الألبومات الأعلى مبيعات على مدى التاريخ. كما أن ألبوم "Millenium" الذي أطلقته الفرقة سنة 1999 هو حامل لقب ثاني ألبومات البوب الأكثر مبيعا عبر التاريخ.



