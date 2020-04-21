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أخبار العالم

السعودية تقرر تعديل أوقات حظر التجول في رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:56 م
السعودية تقرر تعديل
السعودية تقرر تعديل أوقات حظر التجوال في رمضان
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك، وذلك داخل المدن غير الخاضعة للمنع الكلي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول بالداخلية السعودية قوله إنه سيتم السماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ5 عصرا.

وأضاف المصدر، أن السماح يكون بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.

وقررت وزارة الداخلية، استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة جائحة "كورونا" حفاظًا على الصحة العامة، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، فإنها في ذات الوقت تهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل الصحي تحقيقًا للمصلحة العامة.

وفي 2 أبريل الجاري، تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة يوميًا، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
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