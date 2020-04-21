حكم صيام من استيقظ وشرب الماء وفوجئ برفع أذان الفجر.. دار الإفتاء توضح

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الخطأ فى دخول وقت الفجر لا يبطل الصيام؛ فليس على صاحبه قضاء أو كفارة.
وأوضح «شلبي» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الصيام لشخص استيقظ من النوم فشرب ثم سمع إقامة صلاة الفجر؟»، أنه ينبغي على الصائم تحري وقت المغرب والفجر بالنظر فى الساعة والتأكد من دخول وقتهما من عدمه وإلا يعتبر إهمالًا.
وأضاف أنه إذا ظن الشخص عدم دخول الوقت فشرب أو تناول شئ من طعام؛ ثم تتبين له أن الفجر قد أذن؛ فصيامه صحيح وليس عليه شيء.
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة إخراج الفدية لقضاء أيام رمضان في حالة ما إذا كان السبب مؤقتا، كأن تكون حاملا ثم وضعت أو مرت بوعكة صحية وشفيت منها تماما.
وأضاف أمين الفتوى، خلال رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجب على المرأة قضاء ما فاتها بالصيام، أما إذا كانت من أصحاب الأعذار كمرض مزمن أو ضعف عام لا تبرأ منه، ونصحها الأطباء بعدم الصوم، فهنا عليها تنفيذ تعليمات الطبيب وتخرج نقودا عن ما فاتها من رمضان".
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك عددا من الأفعال المنهي عنها في رمضان، والتي تقع تحت عنوان "محظورات رمضان"، مشيرًا إلى أنه يجب على الصائم أن يتقيها حتى لا تفسد صيامه.
وأوضح الدكتور علي جمعة، في تصريح له، أنه يجب على الصائم ألا يُعرض صيامه لما يفسده ويُضيع ثوابه؛ فيمسك أعضاءه وجوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى ويضيع الصوم، ومنها: الغيبة والنميمة، والقيل والقال، والنظر إلى ما حرمه الله تعالى، والخصام والشقاق، وقطع صلة الرحم، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها ضياع ثواب الصوم.
واستشهد الدكتور علي جمعة، بقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وأضاف الدكتور علي جمعة: "في عبارة أخرى؛ أن يجتنب كل ما من شأنه أن يذهب التقوى أو يضعفها؛ لأن الصيام شُرع لتحصيلها، كما في قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» [البقرة: 183].
مبطلات الصيام