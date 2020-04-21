AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عادل إمام ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسله الرمضانى "فلانتينو"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:57 م
عادل امام
عادل امام
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان عادل امام صورة له من كواليس مسلسله الرمضانى فلانتينو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وظهر الزعيم عادل إمام فى احدى مشاهد المسلسل قبل عرضه فى رمضان المقبل 2020، ونالت الصورة اعجاب متابعيه.

يجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

View this post on Instagram

#فلانتينو

A post shared by Adel Emam (@adelemam) on

Advertisements

ترشيحاتنا

"الكاس" أمل الأهلي الأخير ضد عبد الله السعيد بعد فشل محاولات الفيفا والجبلاية

الصحة: أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

مع حلول شهر رمضان .. طريقة تحضير الدوم في المنزل

هل ينجح افيجان في علاج كورونا؟ .. القومي للبحوث يعلن أخبارا مبشرة للمصريين

بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

AdvertisementS

إصابة 7 من الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعي بفيروس كورونا

الاكتفاء بعمل البحث للخريجين.. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب السنوات النهائية

بعد القبض عليها.. تعرف على مصير اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

قرار من النائب العام بشأن حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا".. تفاصيل

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

تقرير بريطاني : تعاليم الإسلام تساعد المسلمين على الوقاية من كورونا

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

%12.. البرلمان يوافق على قانون العلاوة الدورية والخاصة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد ميلادها الـ 94.. لقطات أرشيفية نادرة لملكة بريطانيا.. ويليام وكيت من أوائل المهنئين

أحلى من المطاعم .. 8 أسرار لتحضير الأرز باللبن في المنزل

مع حلول شهر رمضان .. طريقة تحضير الدوم في المنزل