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تكنولوجيا

تطبيق جوجل وآبل للكشف عن كورونا لن يعمل على 2 مليار هاتف

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:02 م
تطبيق جوجل وآبل للكشف
تطبيق جوجل وآبل للكشف عن كورونا لن يعمل على 2 مليار هاتف
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ندى على
مؤخرا أعلنتا شركتا جوجل وآبل إطلاقهما تطبيقا للكشف عن فيروس كرونا على الهواتف المحمولة، يعتمد على تقنية Bluetooth، ويقوم على تعقب مواقع المستخدمين وقربهم من الآخرين، بحيث يتم كشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين تم الاختلاط معهم و بالتالى تحديد أماكنهم.

ومن المقرر أن يصدر التطبيق في منتصف شهر مايو القادم، وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن حوالى 2 مليار من مستخدمى هواتف آيفون و أندرويد الذكية لن يكون بإمكانهم تحميل تطبيق الكشف عن فيروس كورونا. 


وأوضحت الصحيفة أن المليارى هاتف لن يكون بإمكانهم الحصول على التطبيق بسبب عدم إمتلاكهم نظام سوفت وير حديث يمكنهم من تحميل واستخدام التطبيق. 

وسيحذر التطبيق مالكي الهواتف الذكية إذا كانوا قد اتصلوا بشخص أصيب بالفيروس ، وينصحهم بالعزل الذاتي.

والهواتف التى لن تستطيع استقبال التطبيق وتفعيله هة كل الهواتف التى مر عليها 5 سنوات من إصدارها، حيث تفتقر هذه الهواتف إلى معالجات قوية ونظام اتصال لاسلكى wireless يجعل استخدام التطبيق سهلا بالنسبة لها. 


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