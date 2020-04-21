البحرين تعلن إجراءات جديدة لمكافحة كورونا

أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، عن تمديد إغلاق دور السينما والمراكز الرياضية حتى 7 مايو في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.





كما قررت البحرين اقتصار أنشطة المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلعًا أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات البيع بالطرق الإلكترونية ومن خلال خدمة توصيل البضائع مع إغلاق هذه المجالات خلال هذه الفترة.





وأعلنت الاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل.





وسجلت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الثلاثاء، تعافي 10 حالات إضافية وتسجيل 45 حالة جديدة منها 20 حالة لعمالة وافدة و20 حالة لمخالطين و 5 حالات لقادمين ضمن خطة إجلاء المواطنين.





وبلغ عدد المصابين حتى الآن 1162 حالة، فيما ارتفع عدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 783 حالة.