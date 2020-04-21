AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين تعلن إجراءات جديدة لمكافحة كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:22 م
علم البحرين
علم البحرين
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، عن تمديد إغلاق دور السينما والمراكز الرياضية حتى 7 مايو في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما قررت البحرين اقتصار أنشطة المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلعًا أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات البيع بالطرق الإلكترونية ومن خلال خدمة توصيل البضائع مع إغلاق هذه المجالات خلال هذه الفترة.

وأعلنت الاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل.

وسجلت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الثلاثاء، تعافي 10 حالات إضافية وتسجيل 45 حالة جديدة منها 20 حالة لعمالة وافدة و20 حالة لمخالطين و 5 حالات لقادمين ضمن خطة إجلاء المواطنين.

وبلغ عدد المصابين حتى الآن 1162 حالة، فيما ارتفع عدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 783 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بارقة أمل.. البحرين تعلن شفاء 177 حالة من فيروس كورونا

البحرين تعلن تعافي 204 أشخاص من فيروس كورونا

حصيلة جديدة لأعداد المصابين بـ كورونا في السعودية.. ترتيب مكة والمدينة

20 وفاة و 45 إصابة بـ فيروس كورونا في الجزائر

أول دولة عربية تخفف قيود حظر كورونا وتفتح المحلات التجارية.. تفاصيل

البحرين تسجل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

طقوس غريبة.. هذه القبيلة تخلع 4 أسنان للطفل فى مرحلة المراهقة.. شاهد

ما هو مبلغ كفارة الفطر في شهر رمضان؟.. علي جمعة يكشف عنه

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

حصة ألعاب.. الحضري وبناته وزوجته يتغلبون على ملل الحظر بـ التمارين.. شاهد

بملابس صيفية .. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها من الحجر المنزلي

AdvertisementS

الاكتفاء بعمل البحث للخريجين.. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب السنوات النهائية

طائرة مصر للطيران تغادر مطار القاهرة لإجلاء المصريين العالقين في بيروت

الجزائر تسجل 8 وفيات و92 إصابة جديد بفيروس كورونا

بعد القبض عليها.. تعرف على مصير اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

إصابة 7 من الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعي بفيروس كورونا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

اعتداء جنسي.. اتهام نجمين شهيرين باغتصاب فنان شاب

بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. عزل جزئي لقريتين بالمنوفية

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

قرار من النائب العام بشأن حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا".. تفاصيل

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلسلة صورة والدها .. إيمي طلعت زكريا تتألق بإطلالة كلاسيكية .. شاهد

بالفرو والحرير المنقط.. دارين حداد تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

بملابس صيفية .. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها من الحجر المنزلي