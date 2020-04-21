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برلمان

تقدر بـ 5% .. جدل بين الحكومة والبرلمان بشأن منحة عمال قطاع الأعمال

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:19 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- محمود فايد
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب المنحة التى ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن علاوات الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علي منحها للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام وشهدت الجلسة العامة مطالب النواب بضم المنحة للأجر الأساسي و في المقابل أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام رفضه ضم المنحة للأجر الأساسى للعاملين بقطاع الأعمال.

وقال هشام توفيق: "العلاوة 7% والمنحة 5 %، وسيتم صرفها لهم، لكن ضم الـ12 % كلها للأجر الأساسي يعني زيادة أجور العاملين 4%، وهذا يحمل علي الدولة 700 مليون جنيه، حيث يوجد لدينا 209 ألف عامل".

وأضاف الوزير "الدخل الأكبر للعاملين بالحكومة هو الأساسي عكس العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام كل جنيه في الأساسي يسمع في 180% بيسمع في كل عناصر الأجر فإذا تم ضم الـ12% للأجر الأساسي مضيفا " العاملين بشركات قطاع الأعمال يحصلون أرباح، ومنح وحوافز ومناسبات ومتوسط أجر العامل 7000 جنيه.

من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب " هذه منحة لا تضم للأجر الأساسي، عكس العلاوة منصوص عليها في القانون وتضم للأجر المنحة عبارة عن هدية ".

وشدد النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة على ضرورة ضم الـ12% علاوة ومنحة للأجر الأساسي للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.

وطالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بإضافة الحوافز التي منحت للعاملين بالحكومة لتمنح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام قائلا: "لابد أن كل ما يطبق بالنسبة للعاملين بالحكومة يطبق علي العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهذا لا يضر المالية في شئ، لأنها لن تصرف من ميزانية الدولة، فلابد من تحقيق المساواة بين جميع العاملين وعدم التمييز" وينص مشروع القانون في المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من 1/7/2020 " تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي.
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