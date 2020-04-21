لأول مرة.. افتتاح ملتقى "تغييرات عالم الأعمال خلال وبعد كورونا" بجامعة المنصورة أون لاين

افتتحت اليوم الثلاثاء بجامعة المنصورة فعاليات الملتقى الأول عبر الإنترنت "التغييرات فى عالم الأعمال خلال وبعد أزمة كورونا المستجد" الذى ينظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة جامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة واتحاد طلاب الجامعة والأسر الطلابية الرائدة بالجامعة وخاصة أسرة طلاب من أجل مصر يومى ٢١ و ٢٢ إبريل ٢٠٢٠.

جاء ذلك بمشاركة كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، الدكتور أحمد أنور العدل منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور أحمد رمضان الشيخ مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة جامعة المنصورة، الدكتورة مها فخرى المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني ، الدكتور محمد الحديدي مدير التسويق بشركة چوفى بالإمارات العربية المتحدة، إبراهيم فهمى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة المنصورة ، وبمتابعة عدد كبير من طلاب جامعة المنصورة والجامعات المصرية وقام بتقديم الملتقى الاعلامى مصطفى المنشاوى أحد خريجى الجامعة والمذيع بقناة المحور.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة على قدرة مصر على عبور الأزمة الراهنة مشيدا بالجهد المبذول من المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة فى عقد هذا الملتقى عبر منصة إلكترونية فى ظل الإجراءات الاحترازية وتعليق الدراسة.



وأضاف أن الجامعة تهتم فى المقام الأول بصحة كافة العاملين بها وتوليها أهمية أكثر من الاختبارات مشيرا إلى تأجيل موعد اختبارات طلاب السنة النهائية بالكليات و إلى تفكير الجامعة بخيارين بخصوص طلاب سنوات النقل بالجامعة : يتمثل الخيار الأول فى اعداد بحث فى كل مقرر دراسي بينما يتمثل الخيار الثاني فى أداء الطلاب لاختبار الكرتوني فى كل مقرر خلال مدة زمنية كافية للإجابة عنه مشددا على ان التقييم الخاص بكلا الخيارين سيتمثل فى النجاح او الرسوب فقط دون تحديد تقديرات مختلفة.





وطالب كافة الطلاب بمتابعة فعاليات الملتقى والاستفادة من آخر تطورات عالم الأعمال فى ظل أزمة كورونا.





ونوه الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب بأن الشباب يمثلون نسبة كبيرة من ثروة مصر البشرية مما يسهم فى تفاؤلنا بقدرة مصر على تجاوز التأثير السلبى الحالى لأزمة كورونا على كافة نواحى الحياة مضيفا أن الجامعة تدعم كافة الفعاليات والأنشطة التى تفيد الطلاب رغم انتشار فيروس كورونا المستجد فى العالم مما دفعها للتفكير فى استخدام التكنولوجيا الحديثة لإقامة هذا الملتقى.





وشدد على أن هذا الملتقى يهدف لتسليط الضوء على التغييرات المستجدة فى عالم الأعمال خلال وبعد أزمة كورونا وتوجيه الطلاب والخريجين لمجالات العمل الجديدة وتوضيح المؤهلات المطلوبة لسوق العمل بعد الأزمة.





ويرى الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة جامعة المنصورة ان انتشار فيروس كورونا المستجد ساهم فى انخفاض معدل النمو الاقتصادي الذى وصل لأعلى مستوياته قبل الأزمة وفى إثبات أن بعض دول العالم المتقدم لديها مشاكل فى الخدمات الطبية المقدمة.





وأضاف أن أهم التغييرات فى عالم الأعمال خلال أزمة كورونا تمثلت فى اعتماد الإنتاج الصناعى على الذات وبروز أهمية التقدم الطبى لمواجهة الأمراض التنفسية، إنتاج بدائل الواردات والاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية.





وشدد على أن الأزمة الحالية برهنت على الوزن النسبى الكبير للعلم والعلماء وعلى وجود صراع بين اليوان الصينى والدولار الأمريكى لجذب الاستثمارات وطالب بتوجيه الاستثمارات الحالية نحو قطاع الأدوية وتوجه مصر نحو إفريقيا فى القطاع الطبى.





وذكرت الدكتورة مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني أن الملتقى مهم للتواصل مع الطلاب من أجل فهم سوق العمل الجديد الناتج عن كوفيد-19 والاحتياجات والتحديات التي ستواجه الطلبة في مجال التطوير المهني.





وأضافت أننا نهدف للوصول لخطة للتكيف مع متطلبات سوق العمل الجديد من خلال 15 مركزا جامعيا للتطوير المهني بجامعات مصر والتي بادرت بالتعامل مع الأزمة العالمية بأفكار جديدة خلاقة بدعم من الجامعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية. وأتوجه بالشكر لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين تواصلوا مع المراكز وقاموا بدعمها من خلال زيارة التدريبات المختلفة وورش العمل الافتراضية والتفاعلية مع الطلبة مما كا له أثر قوي في تشجيع الطلاب على الاستغلال الأمثل لهذا الوقت.





وأثنى الدكتور أحمد أنور العدل منسق الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة ومقرر الملتقى على مشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة فى هذا الملتقى وعلى سعى الجامعة لإقامته فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن عبر منصة zoom.



