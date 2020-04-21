أمل جديد.. جامعة أكسفورد تبدأ تجارب لقاح لـ كورونا على البشر الخميس

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن جامعة أكسفورد ستبدأ تجارب لقاح كورونا الجديد على البشر الخميس المقبل.





ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن جامعة أكسفورد ستبدأ تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا على البشر للمرة الأولى خلال 48 ساعة.





وأكد أن بريطانيا ستمنح 44.5 مليون جنيه إسترليني لتمويل جامعة أكسفورد التي تقود تجارب اللقاح في المملكة المتحدة.





وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز الــ 2.5 مليون حالة إصابة، في واحدٍ من أخطر الأوبئة التي تضرب العالم، ومن أوسعها انتشارًا.





ويزيد يوميًا عدد الحالات المصابة وضحايا الفيروس رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم.





ووصل عدد المصابين بين الفيروس إلى 2503383، بينما وصل عدد المتعافين إلى 659300، أما أعداد ضحايا الوفيات، فوصل إلى 171796 حالة وفاة، والأعداد في تزايد كبير، دون معرفة بتاريخ انتهاء كل ذلك.





وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصا على الأقل.