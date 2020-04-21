أوس أوس يكشف موعد عرض مسلسل اتنين في الصندوق

نشر الفنان محمد أسامة (أوس أوس ) صورة جديده له من كواليس مسلسل اتنين في الصندوق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام





وكتب عليها معلقًا :"بِسْم الله توكلنا على الله النهارده الساعه ٩:٣٠ بتوقيت القاهرة اول حلقات مسلسل اتنين في الصندوق مستنيين رايكو في المسلسل ويارب نكون عاملين حاجة تعجبكوا على قناة MBc Masr يارب أكرمنا "









وأشار محمد أسامة في برنامج الحكايه مع عمرو أديب إلى أننا فخورين بكل شخص قام بعمل مشهد في هذا المسلسل، كما انه هناك مباراة تمثيلية متواجدة ضمن أحدا العمل، بجانب الكوميديا.





ومن حهته، تحدث الفنان بيومي فؤاد عن العمل، قائلا: "انتهينا من تصوير مسلسل اتنين في الصندوق قبل أحداث كورونا".