المسرح الصيفي بمدينة الطور يحتفل بالذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، إحتفالية كبرى على المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، احتفالا بالذكرى ال 12 لثورة 30 يونيو، تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وضمن خطة برامج وزارة الثقافة.

وقدمت فرقة كورال قصر ثقافة شرم الشيخ باقة من الأغاني الوطنية، ومنها "على باب مصر، عظيمة يا مصر، ميدلي وطني، أنشودة مصر، ميدلي السلاح صاحي"، إضافة إلى مجموعة أغاني سولو منها "المقاوم، وحشاني الدنيا في بلدي، بحلقلي وبصلي، يا ولد، سلم عاليا، يا ملتقى الصحبة، يا تمر حنة، ماشية السنيورة، حماني يا نينا، توت توت".

كما قدمت فرقة الفنون الشعبية اطفال قصر ثقافة الطور، مجموعة الاستعراضات الفلكلورية المستوحاة من التراث المتميزة، ومنها "سيناء، مصر أم الدنيا، محارب كفه، بنت حضارية، صعيدي، السمسمية، النوبة على أيدك اتعلمنا" إضافة إلى فقرة التنورة.

وشهد الحفل علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، فوزي همام رئيس مدينة الطور الأسبق، ومنيرة فتحى، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، والشاعرة أميمة إسماعيل، مدير قصر ثقافة شرم الشيخ، وحضور جماهيري كبير من أهالي المدينة.

وجرى تنفيذ الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، بفرع جنوب سيناء.