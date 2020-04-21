قبل عرض حلقتها .. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

كشفت الفنانة فيفي عبده عن قرارها بشأن رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال إثر ما لحق بها من أضرار جسدية ونفسية بسببه.





وأوضحت فيفي عبده من خلال تصريح لها عبر برنامج "بالعربي Et" خلال موقع إنستجرام "أن رامز جلال قد تسبب بالضرر لها في برنامج رامز وتعرضت لصعق كهربائي حقيقي ما سبب لها ضعف في السمع".









وأضافت أنها ستمضي في ملاحقته قائلة : "رامز ده مجنون فعلا وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدًا وده أثر عليا".









ومن المنتظر أن يذاع برنامج رامز جلال الجديد عبر فضائية ام بي سي مصر خلال شهر رمضان العظيم.









ومن المتعارف عليه كل عام أن يستضيف رامز جلال عددا من نجوم الفن ولاعبي الكرة المصرية سواء من لاعبي الأهلي أو لاعبي الزمالك.









وخلال البرومو قال رامز جلال في تعليق صوتي :" من ساعة ما بدأت رحلتي في الغدر واستمرت مسيرتي وأنا بخدع اصحابي/ اكتشفت ان في حاجة مهمة نقصاني".









واضاف:" حاجز بيني وبين ضحاياي، السنة دي هتكون سنة المواجهة هاكون انا والضحية وش لوش، هيكون مسلوب الارادة، انا اللي هاضحكة وانا اللي هابكيه".









واردف:" اللي هيعقرب هيتكهرب، ولو حاولو يستعطفوني ويحايلوني مش هصدق كدبهم".



