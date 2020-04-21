AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قبل عرض حلقتها .. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:09 م
فيفي عبده ورامز جلال
فيفي عبده ورامز جلال
Advertisements
محمد بدران - ندى فكرى
كشفت الفنانة فيفي عبده عن قرارها بشأن رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال إثر ما لحق بها من أضرار جسدية ونفسية بسببه.

وأوضحت فيفي عبده من خلال تصريح لها عبر برنامج "بالعربي Et" خلال موقع إنستجرام "أن رامز جلال قد تسبب بالضرر لها في برنامج رامز وتعرضت لصعق كهربائي حقيقي ما سبب لها ضعف في السمع".


وأضافت أنها ستمضي في ملاحقته قائلة : "رامز ده مجنون فعلا وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدًا وده أثر عليا".


ومن المنتظر أن يذاع برنامج رامز جلال الجديد عبر فضائية ام بي سي مصر خلال شهر رمضان العظيم.


ومن المتعارف عليه كل عام أن يستضيف رامز جلال عددا من نجوم الفن ولاعبي الكرة المصرية سواء من لاعبي الأهلي أو لاعبي الزمالك.


وخلال البرومو قال رامز جلال في تعليق صوتي :" من ساعة ما بدأت رحلتي في الغدر واستمرت مسيرتي وأنا بخدع اصحابي/ اكتشفت ان في حاجة مهمة نقصاني".


واضاف:" حاجز بيني وبين ضحاياي، السنة دي هتكون سنة المواجهة هاكون انا والضحية وش لوش، هيكون مسلوب الارادة، انا اللي هاضحكة وانا اللي هابكيه".


واردف:" اللي هيعقرب هيتكهرب، ولو حاولو يستعطفوني ويحايلوني مش هصدق كدبهم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة إنقاذ حسين الجسمي لـ أحلام من السقوط

سلمى أبو ضيف ترد على ارتباطها برجل إيطالي.. فيديو

بكاء يسرا ومايا دياب لهذا السبب.. فيديو

مكالمة مفاجئة لـ هيفاء وهبي بسبب الحجر الصحي وهكذا تصرفت معها..فيديو

أسماء جلال: أقضى الحجر المنزلي دون ملل وأنهيت جميع خلافاتى.. فيديو

ابنة غدير السبتي تغادر الحجر الصحي بعد شفائها من كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

الصين وكوريا الجنوبية تكشفان حقيقة تدهور صحة كيم جونج أون

أسعار البترول اليوم.. الحياة تعود لبرميل النفط

انتكاسة جديدة.. إيطاليا تسجل 534 وفاة و2729 إصابة جديدة بـ كورونا

أحلى من المطاعم .. 8 أسرار لتحضير الأرز باللبن في المنزل

الجزائر تسجل 8 وفيات و92 إصابة جديد بفيروس كورونا

وزير المالية: 363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الميزانية الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تعلن عن عروض خاصة على ford kuga .. صور

مكياج هادئ.. رانيا الملاح تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. صور

مسحراتي بـ الكمامة .. حكاية دُمية تصدرت تريند السوشيال ميديا في الغردقة .. صور