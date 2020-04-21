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أخبار العالم

هولندا تقرر إعادة فتح المدارس الابتدائية في هذا الموعد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:57 م
هولندا تقرر إعادة
هولندا تقرر إعادة فتح المدارس الابتدائية في هذا الموعد
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القسم الخارجي
أعلنت هولندا، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المدارس الابتدائية بدوام جزئي في 11 مايو المقبل، في إطار التخفيف من إجراءات إغلاق الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الصحية في هولندا إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 34134 بعد تسجيل 729 إصابة جديدة.

كما سجلت 165 وفاة جديدة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 3916، وفقًا للمعهد الهولندى للصحة فى تحديثه اليومى.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز الــ 2.5 مليون حالة إصابة، في واحدٍ من أخطر الأوبئة التي تضرب العالم، ومن أوسعها انتشارًا.

ويزيد يوميًا عدد الحالات المصابة وضحايا الفيروس رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم.

ووصل عدد المصابي بين الفيروس إلى 2503383، بينما وصل عدد المتعافين إلى 659300، أما أعداد ضحايا الوفيات، فوصل إلى  171796 حالة وفاة، والأعداد في تزايد كبير، دون معرفة بتاريخ انتهاء كل ذلك.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصا على الأقل.

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