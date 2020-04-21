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محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش مقترحا لتطوير حديقة الزهور ..صور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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محمود زيدان
ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مقترح تطوير حديقة الزهور بمدينة كفر الشيخ؛ لتقديم خدمات مجتمعية ترفيهية لأهالي المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة للشباب.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة ولاء عبدالفتاح، مدير إدارة التنسيق الحضاري، وعلى جمعة، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفر  الشيخ، أن حديقة الزهور علي مساحة 5400 متر مربع، وسيتم تطويرها بشكل جمالي، بالإضافة إلي مناقشة آليات تنفيذ تنظيم وحدات الطعام المتنقلة، لخلق فرص عمل للشباب، ومشروعات تخدم أنشطة مختلفة " حرفية، مشغولات يدوية ".

وكلف محافظ كفر الشيخ، مدير إدارة التنسيق الحضاري، بإعداد نموذج مميز لعربات الشباب، بالإضافة إلي تحديد أشكال المظلات وآليات تنفيذها، لتظهر بالشكل الحضاري الجمالي.
محافظ كفر الشيخ يناقش مقترحا لتطوير حديقة الزهور ..صور
محافظ كفر الشيخ يناقش مقترحا لتطوير حديقة الزهور ..صور
محافظ كفر الشيخ يناقش مقترحا لتطوير حديقة الزهور ..صور
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