AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزمالك نادى القرن الحقيقى.. مدحت العدل: لو أتيحت الفرصة لشيكابالا لأصبح مثل ميسي.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:46 م
مدحت العدل
مدحت العدل
Advertisements
محمود محسن
 أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست انني لا ا استفز جماهير النادي الأهلي مؤكدا أن ما يتم يكون على سبيل المرح والدعابة فقط ولدي أصدقاء أهلاوية .

وأضاف العدل خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أن قصة "نادي القرن" قصة معروفة مشيرا إلى ان الزمالك حصد بطولات أكبر من الأهلي حتى عام 2000.

وتابع الكاتب والسيناريست أن الزمالك كان قد حصل على 9 بطولات قارية حتى عام 2000 في حين أن النادي الأهلي استطاع أن يحصل على 7 بطولات فقط لذا كان الزمالك هو الأحق بالحصول على لقب نادي القرن.

وأشار الدكتور مدحت العدل أن "الزمالك مبيقولش ان الدورى يتلغي هذا العام" ولكن الدوري تم الغائه في فنلندا نظرا لفيروس كورونا الذي أصاب العالم  "ولو الدورى كمل والأهلى كسب هقوله مبروك".

وقال الكاتب والسيناريست  انني اذا قلت أن شيكابالا هو مقياس المتعة الكروية فهي وجهة نظري "وانا شايف ان شيكابالا لعيب لو اتيحت له الفرصة وكانت الظروف في صالحه كلن سيصبح مثل ميسى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد بلال: شيكابالا قام بفعل فاضح وزعلان منه جدا

مدحت العدل: تشجيع الزمالك بالاختيار والأهلى بالوراثة .. فيديو

حمدي رزق يحاور الكاتب مدحت العدل اليوم.. فيديو

مدحت العدل يبدأ على مسئوليتي بقصيدة.. وأحمد موسى يصفق له

مدحت العدل: هناك من يخلط بين غلق المساجد وتصوير المسلسلات .. فيديو

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تكشف عن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان

الصين تكشف عن معلومات خطيرة حول فيروس كورونا

أخبار الفن..هجوم كبير على فيفي عبده بعد «خلي بالك من فيفي».. تفاصيل أزمة منة فضالي

أخبار النادي الأهلي اليوم.. شكوى جديدة للفيفا ضد القلعة الحمراء.. لا مساس برواتب العاملين

قرار من النائب العام بشأن حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا".. تفاصيل

تامر أمين ينفعل على الهواء.. العرض خط أحمر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة

مع اقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل عصير السوبيا بالتمر