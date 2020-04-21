الزمالك نادى القرن الحقيقى.. مدحت العدل: لو أتيحت الفرصة لشيكابالا لأصبح مثل ميسي.. فيديو

أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست انني لا ا استفز جماهير النادي الأهلي مؤكدا أن ما يتم يكون على سبيل المرح والدعابة فقط ولدي أصدقاء أهلاوية .





وأضاف العدل خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أن قصة "نادي القرن" قصة معروفة مشيرا إلى ان الزمالك حصد بطولات أكبر من الأهلي حتى عام 2000.





وتابع الكاتب والسيناريست أن الزمالك كان قد حصل على 9 بطولات قارية حتى عام 2000 في حين أن النادي الأهلي استطاع أن يحصل على 7 بطولات فقط لذا كان الزمالك هو الأحق بالحصول على لقب نادي القرن.





وأشار الدكتور مدحت العدل أن " الزمالك مبيقولش ان الدورى يتلغي هذا العام" ولكن الدوري تم الغائه في فنلندا نظرا لفيروس كورونا الذي أصاب العالم "ولو الدورى كمل والأهلى كسب هقوله مبروك".



