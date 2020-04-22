حسن شحاتة: كنت أتمنى تواجد محمد صلاح معي ضمن الجيل الذهبي للمنتخب.. فيديو

أكد حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن أيمن يونس نجم الزمالك السابق هو من اقترح خوض مباراة الجزائر الفاصلة للتأهل لـ مونديال 2010 في السودان، كنت أريدها أن تقام في الإمارات ولكن تم الرفض نظرًا لأنها دولة غير افريقية. خوضأريدهالأنها





وقال "شحاتة" خلال مداخلته في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" محمد صلاح كان سيمثل إضافة قوية، في حال تواجده فترة تدريبي للمنتخب، مؤكدا أنه كان يعمل على العدل بين اللاعبين وهذا سبب ما وصل له من إنجازات.





، ولكن ليس على الجانب الأخلاقي أو الفني ، مثل عصام الحضري كان يرفض دائمًا الجلوس على دكة البدلاء. وأشار إلى أن جميع اللاعبين في ذلك الوقت ملتزمين، ولكن هناك لاعبين كانوا خارج النطاقالأخلاقي





وأكد أن مصر لا تعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى لوجود العديد من الحراس المميزين مثل محمد وأحمد الشناوي وأبوجبل والمهدي سليمان.



