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رياضة

حسن شحاتة: كنت أتمنى تواجد محمد صلاح معي ضمن الجيل الذهبي للمنتخب.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:53 ص
حسن شحاته
حسن شحاته
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ياسمين تيسير
أكد حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن أيمن يونس نجم الزمالك السابق هو من اقترح خوض مباراة الجزائر الفاصلة للتأهل لـ مونديال 2010 في السودان، كنت أريدها أن تقام في الإمارات ولكن تم الرفض نظرًا لأنها دولة غير افريقية.

وقال "شحاتة" خلال مداخلته في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" محمد صلاح كان سيمثل إضافة قوية، في حال تواجده فترة تدريبي للمنتخب، مؤكدا أنه كان يعمل على العدل بين اللاعبين وهذا سبب ما وصل له من إنجازات.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين في ذلك الوقت ملتزمين، ولكن هناك لاعبين كانوا خارج النطاق، ولكن ليس على الجانب الأخلاقي أو الفني، مثل عصام الحضري كان يرفض دائمًا الجلوس على دكة البدلاء.

وأكد أن مصر لا تعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى لوجود العديد من الحراس المميزين مثل محمد وأحمد الشناوي وأبوجبل والمهدي سليمان.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم.

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