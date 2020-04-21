طاهر أبوزيد: هزيمة المنتخب أمام غانا أسوأ أيام حياتي

قال طاهر أبوزيد لاعب الأهلي ومنتخب ومصر ووزير الرياضة الأسبق، إن إخفاق المنتخب الوطني في مونديال روسيا "2018" كان غير متوقع .





وأضاف طاهر أبو زيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، :" لم أعش في حياتي أسوأ من فترة الهزيمة التاريخية أمام غانا".





وتابع طاهر أبوزيد:" ماحدث من قبل المنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018 شئي غير مفهوم حتي الآن ".

واستطرد طاهر أبو زيد، لاعب الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة الأسبق، إنه بدأ رحلته الكروية داخل النادي الأهلي في عمر "11"، عاما.

وأكد طاهر أبو زيد أنه حصل على كافة حقوقه داخل خلال فترة تواجده قائلا:" لم أتعرض للظلم كلاعب وحصلت على حقوقي كاملة".