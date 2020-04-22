أوعدكم حتنبسطوا.. نادية الجندي توجه رسالة لمتابعيها بسبب مسلسل سكر زيادة.. شاهد

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعة من الصور الجديدة .

وظهرت نادية الجندي بإطلالة جذابة من كواليس مسلسلها الجديد سكر زيادة وعلقت عليها قائلة "#بحبكم انتظروا مسلسل #سكر_زيادة #رمضان2020 حصريا علي قناة mbc مصر وتليفزيون دبي يا رب العمل يعجبكم".





وأضافت: "أوعدكم حتنبسطوا وتشوفوا عمل جديد ومختلف وهادف ⁦وكل سنة وانتم جميعًا طيبين و #رمضان_كريم #نادية_الجندي".





وتشارك الفنانة نادية الجندي في بطولة مسلسل "سكر زيادة" ، ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.



