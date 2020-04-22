ناصر الخليفي عن تخفيض الرواتب: أتوقع أن يبذل اللاعبون جهودًا من أجل باريس سان جيرمان

تحدث ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن الوضع المالي للنادي، وطالب لاعبيه بتخفيض رواتبهم، في ظل توقف النشاط بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد 19).





وقال الخليفي في تصريحاته لـ"RMC" الفرنسية: "أنا أعلم جيدًا أننا لسنا أكثر من يشعر بالشفقة في الوقت الحالي ، ولكن صدقوني، إذا نظرتم للأمر من وجهة نظر مالية وفي ظل تأثير الأحداث، سيكون التأثير كبيرًا لنادٍ مثل نادينا".





وواصل الخليفي: "لن أفشي لك سرًا بالقول إن رواتبنا كبيرة جدًا، وفي نهاية الموسم، نحن نواجه خسائر فادحة".





وأردف بشأن تخفيض رواتب لاعبيه: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لإيجاد توازن، وأثناء انتظار أيام أفضل، في الحقيقة أتوقع من اللاعبين بذل مزيد من الجهد من أجل ناديهم، هم يعرفون جيدًا مسؤولياتهم تجاه النادي".