عاصفة مرعبة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس أول يوم رمضان.. فيديو

قال محمود شاهين ، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس شهد أمس الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة نظرأ لتغير الكتلة الهوائية .





وكشف مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، عن وصول سرعة الرياح يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان المعظم لـ 45 كم فى الساعة ووصولها لحد العاصفة القوية على القاهرة ، سيناء ، شمال الصعيد وبعض المحافظات بالإضافة للارتفاع الشديد بدرجات الحرارة يصل لـ 36 درجة مئوية.





ولفت مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن طقس اليوم الأربعاء يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة ووصولها لـ 34 درجة مئوية بزيادة درجتين عن طقس أمس الثلاثاء .





وأشار محمود شاهين ، إلى أن طقس غدأ الخميس سيشهد نشاط فى الرياح مثيرة للأتربة خاصة مع تقدم ساعات النهار وخاصة على المناطق الصحراوية تقلل من مستوى الرؤية لذا يتجنب عدم التعرض إليها بشكل مباشر خاصة لأمراض الصدرية والتنفسية.





ولفت مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، إلى ان طقس غدا الخميس سيشهد أيضأ انخفاض 4 درجات مئوية خاصة مع قدوم شهر رمضان المعظم ، مطالبأ المواطنين ب الابتعاد عن أشعة الشمس يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان تحنبأ لفقدان مزيد من السوائل فترة الصيام خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة .







