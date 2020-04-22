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برلمان

طلب إحاطة بشأن نقص أطباء الطوارئ بالمستشفيات لإنقاذ حياة مصابي كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن نقص أطباء الطوارئ بالمستشفيات ودورهم الحيوي في إنقاذ حياة مصابي كورونا.

وأوضحت فهيم، في طلبها، أن المستشفيات الحكومية تعاني من أزمة كبرى تمثل خطر في إنقاذ حياة مصابي فيروس كورونا، وهي نقص أطباء الطوارئ بها، خاصة في ظل مواجهة وزارة الصحة أزمة كبيرة في الوصول إلى الحالات المصابة بفيروس كورونا واستقبال بالمستشفيات الحالات المتأخرة بالإصابة.

وأكدت أن طبيب الطوارئ يمارس دورا هاما بالمستشفيات واستقباله للحالا المصابة، فمهمته تنصب في استقبال مريض الفيروس، خاصة إذا كان في حاله متأخرة، ويقوم بعمل إنعاش القلب والتنفس، والذي قد يفرق كثيرًا في استرداد حياة هذا المريض بإنقاذه من موت محقق إذا لم يتواجد هذا الطبيب.

وأشارت إلى أنه نتيجة نقص عدد أطباء الطوارىء، يعمل الأطباء لأيام متواصلة بالمستشفيات قد تصل لأسبوع متواصل نتيجة عدم وجود أطباء بدائل لهم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة الوفيات نتيجة عدم إسعاف الحالات في بداية دخولهم المستشفيات.

ولفتت إلى أن هذا العجز سيؤدي إلى الدفع بأطباء من تخصصات أخرى بعيدة عن مهام الطوارئ مثل تخصصات الجلدية والرمد والنساء واتوليد لأداء الأعمال الموكل بها طبيب الطوارئ، مما قد يترتب عليه بعض الأخطاء في الأعمال الطارئة الخطيرة التي يتخصص بها وحده طبيب الطوارئ.

وطالبت بحرك عاجل للدفع بأطباء طوارىء بالمستشفيات وتخصيص أكثر من طبيب في الاستقبال لإنقاذ المرضى واتخاذ اللازم معهم لحين عرضهم على الطبيب المختص.
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