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أخبار البلد

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:19 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا خلالها بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم، والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.

وقال رئيس الوزراء فى البرقية: إننا نستلهم من هذا الشهر المعظم أسمى معاني الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة، وأن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر وأنزل فيه القرآن الكريم هاديًا للبشرية جمعاء، ليضيء لها طريق الحرية والكرامة والمساواة والحياة الكريمة.
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