بعد أغنية هنغني كمان وكمان.. نجمة عالمية تسير على نهج إليسا

كشفت النجمة العالمية دوا ليبا أنها تحضر لتصوير كليب لأغنيتها الجديدة Future Nostalgia من ألبومها الجديد، بعد مرور شهر على طرحها.





وقالت دوا ليبا لـ بيلبورد :" أريد أن أقدم شيئا يجعل الناس يرقصون ويبتعدون قليلا عما يحدث" في إشارة منها إلى ما يحدث في العالم بسبب فيروس كورونا.





واضافت :" علينا ان نعكس على ما يحدث وكيف وجدنا سعادة في المنزل ونحن الان نعمل على الكليب من المنزل وانا متحمسة واحاول ان اقدم شيء مرح".





وبهذا تكون اليسا اول مطربة في العالم تقوم بتصوير فيديو كليب كاملا من المنزل منذ اندلاع ازمة فيروس كورونا، بعدما قدمت كليب اغنية " هنغني كمان وكمان".



