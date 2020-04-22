AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أغنية هنغني كمان وكمان.. نجمة عالمية تسير على نهج إليسا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:26 م
اليسا
اليسا
Advertisements
شروق ابراهيم
كشفت النجمة العالمية دوا ليبا أنها تحضر لتصوير كليب لأغنيتها الجديدة Future Nostalgia  من ألبومها الجديد، بعد مرور شهر على طرحها. 

وقالت دوا ليبا لـ بيلبورد :" أريد أن أقدم شيئا يجعل الناس يرقصون ويبتعدون قليلا عما يحدث" في إشارة منها إلى ما يحدث في العالم بسبب فيروس كورونا. 

واضافت :" علينا ان نعكس على ما يحدث وكيف وجدنا سعادة في المنزل ونحن الان نعمل على الكليب من المنزل وانا متحمسة واحاول ان اقدم شيء مرح".

وبهذا تكون اليسا اول مطربة في العالم  تقوم بتصوير فيديو كليب كاملا من المنزل منذ اندلاع ازمة فيروس كورونا، بعدما قدمت كليب اغنية " هنغني كمان وكمان". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهذا الهاتف.. ليدى جاجا تصور كليب أغنيتها الجديدة Stupid Love.. شاهد

سبب بكاء دوا ليبا خلال إعلان موعد طرح ألبومها الجديد Future Nostalgia

دوا ليبا تتصدر تريند تويتر بعد طرح ألبومها future nostalgia

بعد 5 أيام .. دوا ليبا تحقق 16 مليون مشاهدة بكليب Break My heart .. فيديو

31 مليون مشاهدة لـ break my heart لـ دوا لبيا.. فيديو

إليسا تطرح أغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان.. اليوم

ترشيحاتنا

مفاجأة .. بيراميدز أعار كينو للجزيرة الإماراتى بدون مقابل لهذا السبب

اتحاد الكرة يصدم الأهلى فى شكواه ضد عبدالله السعيد

أول ظهور لأبناء منى زكي.. فيديو

خيبة أمل لـ إسرائيل.. شراء 10 أطنان من دواء فشل فى علاج كورونا

مجلس الوزراء يحذر من التعامل مع العقارات المخالفة بالشراء أو الاستئجار

هزمت كورونا.. قصة إسراء محمود.. ممرضة تمنت الشفاء لاستكمال واجبها في مداواة المرضى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القطيفة المطرز.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

شاهد.. هيفاء وهبي بـ البيجامة من الحجر المنزلي

بفستان محتشم.. الراقصة دينا تخطف الأنظار على إنستجرام