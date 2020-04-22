رئيس الوزراء: يهنئ الكتّاب والصحفيين والإعلاميين بشهر رمضان.. ويؤكد نقدر دورهم

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكُتاب والصحفيين والإعلاميين، الذين يتابعون أنشطة مجلس الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن أصدق أمنياته بأن يعيد هذا الشهر الفضيل عليهم وعلى شعب مصر بالخير والرخاء.





وبهذه المناسبة، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على تقديره وجميع أعضاء الحكومة، للدور الكبير الذي يقوم به جموع الصحفيين والإعلاميين في إبراز الإجراءات التي تقوم بها الدولة في مسيرة التنمية بكافة مواقع العمل والإنتاج لصالح الوطن، وسعيًا لتحقيق طموحات المواطنين.





كما ثمّن رئيس الوزراء جهود وسائل الإعلام في هذه المرحلة، التي تتطلب دحض كافة الشائعات، وذلك من خلال تقديم الحقائق وتوعية المواطنين بها.